 
مباشر

الخارجية الإيرانية: نعمل على وثيقة مطورة للتعاون مع روسيا

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: نعمل على وثيقة مطورة للتعاون مع روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7y5

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن طهران وموسكو تعملان على اتفاق تعاون جديد سيكون شاملا.

وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران (13 أبريل)، تم التوقيع على وثيقة حول التعاون الثقافي بين إيران وروسيا، " ونحن بصدد استكمال وثيقتين متوازيتين مع روسيا، ونعمل كذلك على وثيقة مطورة مع روسيا".

إقرأ المزيد
روحاني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين طهران وموسكو
روحاني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين طهران وموسكو

في فبراير، أخبر السفير الروسي في طهران، ليفان دزاجاريان، وكالة نوفوستي أن روسيا منفتحة على مناقشة اتفاقية علاقة جديدة مع إيران.

يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران في موسكو في 12 مارس 2001 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني آنذاك محمد خاتمي. ومدة
الاتفاقية عشر سنوات، يتم تجديدها تلقائيًا كل خمس سنوات، ما لم يخطر أحد طرفيها الطرف الآخر كتابة قبل عام واحد على الأقل من انتهاء الفترة ذات الصلة، بنيته إنهاء العمل بها.

المصدر: مهر، نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا