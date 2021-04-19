الخارجية الإيرانية: نعمل على وثيقة مطورة للتعاون مع روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن طهران وموسكو تعملان على اتفاق تعاون جديد سيكون شاملا.

وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران (13 أبريل)، تم التوقيع على وثيقة حول التعاون الثقافي بين إيران وروسيا، " ونحن بصدد استكمال وثيقتين متوازيتين مع روسيا، ونعمل كذلك على وثيقة مطورة مع روسيا".

إقرأ المزيد

في فبراير، أخبر السفير الروسي في طهران، ليفان دزاجاريان، وكالة نوفوستي أن روسيا منفتحة على مناقشة اتفاقية علاقة جديدة مع إيران.

يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران في موسكو في 12 مارس 2001 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني آنذاك محمد خاتمي. ومدة

الاتفاقية عشر سنوات، يتم تجديدها تلقائيًا كل خمس سنوات، ما لم يخطر أحد طرفيها الطرف الآخر كتابة قبل عام واحد على الأقل من انتهاء الفترة ذات الصلة، بنيته إنهاء العمل بها.

المصدر: مهر، نوفوستي