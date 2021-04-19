طهران: مباحثات فيينا تسير على الطريق الصحيح حتى اليوم

قالت الخارجية الإيرانية إن مباحثات فيينا تسير على الطريق الصحيح حتى اليوم، وإن طهران قدمت مسودة نص اتفاق وطلبت من الطرف المقابل الإسراع في الدخول بالقضايا الهامة والنصوص المشتركة.

وجاء في بيان الخارجية: "نحن نسير على الطريق الصحيح، وقد تم إحراز تقدم ، لكن الأمر ليس كما لو أننا وصلنا إلى المرحلة النهائية. حاولنا تقديم نصوصنا، ومن ناحية أخرى أردنا إدخال أمثلة ونصوص مشتركة بسرعة. كلما حدث ذلك مبكرا، كان بإمكاننا التفكير في النتيجة بشكل أفضل. من السابق لأوانه التفكير في الأمر. نحن الآن في مرحلة يلزم فيها إجراء مناقشات بشأن القضايا الصعبة. لسنا في عجلة من أمرنا والمهم التحرك في إطار أوامر المرشد الأعلى للثورة ومصالح الشعب".

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: " مستعدون للعودة إلى تنفيذ التزامتنا ببنود الاتفاق النووي بعد رفع العقوبات الأمريكية والتحقق من مصداقية ذلك".

وأكد المتحدث على عدم إجراء الجانب الإيراني أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين في فيينا، لافتا إلى أن "حضور الوفد الأمريكي في فيينا أمر إيجابي ويمثل إدراك واشنطن لأسس العودة إلى الاتفاق النووي".

وشدد المتحدث على أنه لن يكون هناك أي اتفاق جديد يضاف إلى الاتفاق النووي، ويمكن لأمريكا الحضور في إطار الاتفاق النووي بعد رفع العقوبات.

من جانب أخر أكدت الخارجية الإيرانية أن حادثة منشأة نطنز "إرهاب نووي وستتخذ طهران الإجراءات القانونية اللازمة للرد عليه"، منوهة بأن قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% يمثل الرد المناسب على هجوم نطنز.

المصدر: RT