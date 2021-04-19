الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم أوستين قد يكون عنصرا سابقا في أجهزة الأمن

ذكرت الشرطة الأمريكي أن وحداتها ألقت القبض على منفذ عملية إطلاق النار التي أودت بحياة 3 أشخاص في مدينة أوستين بولاية تكساس، مشيرة إلى أنه قد يكون عنصرا سابقا في أجهزة الأمن.

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وقال القائم بأعمال قائد شرطة أوستين، جوزيف تشاكون، إن عناصرها يبحثون عن رجل من ذوي البشرة السوداء يدعى ستيفين نيكولاس بروديريك ويبلغ 41 عاما من عمره، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وهم سيدتان أمريكيتان لاتينيتان ورجل أسمر.

وأشار تشاكون إلى أن الشرطة تعتقد أن المشتبه فيه يعرف ضحاياه وأنه قد يكون عنصرا سابقا في أجهزة الأمن لكن هذا الأمر غير مؤكد حاليا، مبينا أن الهجوم يعد على الأرجح منفردا ويستهدف مجموعة معينة إلا أن الخطر لا يزال قائما.

بدورها، نقلت قناة "CBC Austin" أن بروديريك كان يعمل في وقت سابق محققا في مكتب شريف مقاطعة ترافيس، وفي العام 2020 تم توجيه اتهامات إليه بارتكاب جريمة لها طابع جنسي بحق طفل.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية + "نوفوستي"