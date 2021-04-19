كورونا.. نصف البالغين الأمريكيين تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل

أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الأحد أن نصف البالغين في البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن نحو 130 مليون شخص فوق سن الثامنة عشرة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وهو ما يعادل 50.4 بالمائة من إجمالي السكان البالغين.

كما تم تطعيم قرابة 84 مليون بالغ، أو ما يعادل 32.5 بالمائة من السكان بجرعتي اللقاح.

وتمكنت الولايات المتحدة من تخطي هامش الخمسين بالمائة بعد يوم واحد فقط من تجاوز أعداد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا، الثلاثة ملايين شخص، وفق إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

ويعتبر متوسط التطعيم في الولايات المتحدة، والذي بلغ 61.6 جرعة لكل مئة شخص، أقل بكثير من متوسط التطعيم في إسرائيل حاليا، والتي بلغ متوسط تطعيم بها 119.2 جرعة لكل مئة شخص على الأقل.

وتخلفت الولايات المتحدة أيضا عن الإمارات وتشيلي والمملكة المتحدة، حيث تجاوز متوسط التطعيم هناك 62 جرعة لكل 100 شخص، بحسب موقع "آور ولد إن داتا" البحثي.

المصدر: "أسوشيتد برس"