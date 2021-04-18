مقتل 17 عنصرا من "طالبان" في انفجار بورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي أفغانستان

قتل 17 شخصا على الأقل من عناصر حركة "طالبان" الأفغانية بانفجار في ورشة لتصنيع القنابل جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها: "قتل ما لا يقل عن 17 من مقاتلي طالبان، ضمنهم مسؤول رفيع بجهاز الاستخبارات الخاص بالحركة، حين انفجرت قنبلة في مصنع بمنطقة قره باغ جنوبي ولاية غزنة".

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وأعلنت الوزارة يوم أمس السبت عن مقتل 44 عنصرا من الحركة جراء عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية.

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

المصدر: "سبوتنيك" + RT