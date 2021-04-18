سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في مناورة عسكرية في اليونان

‏أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يشارك بطائرات حربية في مناورة تقام على أرض اليونان، بدأت اليوم الأحد، إلى جانب عدد من الدول.

وقال أدرعي، إنه سيتم التدرب على سيناريوهات عدة لمعارك جوية وهجمات جو-أرض، والتعامل مع تهديدات صاروخية أرض-جو متقدمة، إضافة إلى سيناريوهات القتال داخل أراضي العدو.

يشارك سلاح الجو الإسرائيلي من خلال طائرات حربية في مناورة تقام على أرض اليونان، بدأت اليوم الأحد، إلى جانب عدد من الدول. بحيث سيتم التدرب على سيناريوهات عدة لمعارك جوية وهجمات جو-أرض، والتعامل مع تهديدات صاروخية أرض-جو متقدمة، ضف إلى سيناريوهات القتال داخل أراضي العدو. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 18, 2021

وأضاف أن المناورة "إنيوخوس" التي تشارك فيها عشرات الطائرات الحربية، تأتي لتعزيز التعاون بين الجيوش المشاركة في إطار المحافظة على التدريبات من هذا النوع، وتبادل الخبرات بين الجيوش، لتحسين القدرات لتمكين الاستعداد لمواجهة سيناريوهات قتالية مختلفة.

وفي السياق ذاته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميقام نوركين إن "إجراء التدريبات الدولية يفتح الباب والمجال أمام تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الإستراتيجية لسلاح الجو".

وتابع: "نحن نعزز علاقاتنا مع الدول الإستراتيجية، على أساس أن تبادل المعرفة والخبرات سيجعلنا أكثر استعدادا لمواجهة سيناريوهات عديدة".

المصدر: RT