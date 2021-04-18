تركيا تسجل حصيلة غير مسبوقة للوفيات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 318 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" ما يمثل مستوى غير مسبوق لعدد ضحايا المرض على أساس يومي.

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وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55802، مقابل 62606 السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4268447.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 318 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا، مقارنة مع 288 في بيانات السبت، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 35926 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 43856 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3687590 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.

المصدر: RT