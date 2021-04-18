جامعة هوبكينز: أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة منذ السبت

أعلنت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية اليوم الأحد رصد 52373 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" وتسجيل 680 وفاة ناجمة عن هذا المرض في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وجاء هذا التقرير بعد أن أعلنت السلطات الطبية في الولايات المتحدة، السبت، تسجيل ما يزيد عن 79 ألف إصابة بـ "كوفيد-19" و935 حالة وفاة منذ يوم الجمعة الماضي.

وفي يناير الماضي شهدت الولايات المتحدة تسجيل لزيادة يومية قياسية لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (أكثر من 299 ألف حالة)، إضافة إلى تسجيل عدد أكبر من الوفيات اليومية الناجمة عنه (أكثر من 4,3 ألف) في يناير أيضا، وفقا لجامعة هوبكينز، التي تجمع معلومات واردة من السلطات الفيدرالية والمحلية وكذلك من وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى.

وتجاوزت الحصيلة العامة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 31,6 مليون شخص، وتوفي قرابة 567 ألف منهم.

المصدر: "نوفوستي"