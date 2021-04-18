بريطانيا تسجل 1882 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، 1882 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1882 لتصل إلى مستوى 4387820 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 16 أبريل 2596 حالة، وفي 17 أبريل 2206 حالات.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض ليبلغ عدد ضحايا الجائية في البلاد 127270 شخصا.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات جراء الفيروس في المملكة المتحدة يوم 16 أبريل إلى 34 حالة، وفي 17 أبريل إلى 35.

لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا تراجعا خلال عطلة نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية وانخفاض في عدد الفحوص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 32.849 مليون شخص، بينهم نحو 9 ملايين حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT