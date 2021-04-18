ماكرون يدعو روسيا إلى تهدئة الوضع على حدودها مع أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا إلى "تهدئة الوضع" على حدودها مع أوكرانيا، واصفا التوتر الحالي في المنطقة بـ"غير المقبول".

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وفي مقابلة مع قناة CBS تم بثها اليوم الأحد، قال ماكرون: "أعتقد أن هذا الوضع غير مقبول وعلى روسيا أن تقوم بتهدئته وهذا أمر بديهي. إن الوضع الراهن ومستوى التوتر (في المنطقة) غير مجديين وغير مقبولين بتاتا".

ونفت روسيا مرارا اتهامات غربية بالتحضير لشن هجوم ضد أوكرانيا.

وتعليقا على تقارير غربية عن حشد قوات روسية ضخمة قرب الحدود الأوكرانية قال الكرملين، في 5 أبريل، إن "الجيش الروسي يتحرك على الأراضي الروسية، في الاتجاهات التي يعتبرها ضرورية، وبالشكل الذي يعتبره ضروريا لضمان أمن بلدنا"، مضيفا أن ذلك "لا ينبغي أن يسبب أدنى قلق لأي طرف".

المصدر: "تاس"