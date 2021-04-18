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فرنسا.. مقتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة شرق باريس

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فرنسا.. مقتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة شرق باريس
Reuters RSP/SAP
تحطم طائرة سياحية من طراز Robin DR400 -أرشيف-
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص في حادث تحطم طائرة سياحية شرقي العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت إدارة الإطفاء المحلية أن طائرة من طراز Robin DR400 تحطمت في حقل بالقرب من بلدية سان باتو، ولم يتم تحديد أسباب الحادث.

ووقع الحادث على بعد عشرين كيلومترا من مدارج مطار رويسي شمال باريس.

وأفاد رجال الإطفاء بأن أفرادا من قسم البحث التابع لقوات الدرك توجهوا إلى مكان الحادث، حيث تم رصد رائحة كيروسين.

المصدر: "لوفيغارو"

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