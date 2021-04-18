مستشار الأمن القومي الأمريكي: قمة بايدن - بوتين ستعقد في حال تهيئة الظروف لذلك

قال جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن اللقاء بين الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد "إذا تهيأت الظروف المناسبة" لذلك.

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وفي تصريحات لقناة CNN صرح سوليفان بأنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطط محددة بخصوص لقاء القمة المحتمل. وقال المسؤول: "هذا الموضوع قيد النقاش، وبالطبع ستكون القمة لا بد منها إذا تهيأت الظروف المناسبة، كي يسهم ذلك في إحراز تقدم في العلاقات (بين واشنطن وموسكو)".

وأضاف سوليفان: "لن أتحدث عن أشياء افتراضية مثل مكان القمة المحتمل أو عما إذا كانت ستنعقد من عدمها".

وعرض بايدن على بوتين أثناء اتصالهما الهاتفي، الثلاثاء الماضي، دراسة فكرة عقد لقاء شخصي بينهما في دولة ثالثة، من أجل مناقشة المشكلات المتراكمة بين موسكو وواشنطن. وقال الكرملين إنه سيدرس اقتراح الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تفاصيل.

المصدر: "تاس"