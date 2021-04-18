باكستان.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حملة للشرطة على أنصار حزب متشدد

أسفرت حملة شنتها قوات الأمن الباكستانية على أنصار حزب إسلامي متشدد محظور عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين، اليوم الأحد، حسبما قال مسؤول في الشرطة ومتحدث باسم الحزب.

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وقال المتحدث باسم شرطة لاهور، رانا عارف، إن "أنصار حزب "تحريك لبيك باكستان" المتشدد هاجموا الشرطة بقنبلة حارقة واحتجزوا خمسة من رجال الشرطة، من بينهم نائب المراقب عمر فاروق بلوش". وزعم عارف أن رجال الشرطة تعرضوا للتعذيب.

وقالت الشرطة إن 11 من الجرحى هم من أفراد الأمن الذين كانوا بحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

ونشر المتحدث باسم حزب "تحريك لبيك باكستان"، شفيق أميني، مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن "الشرطة هاجمت أنصار الحزب في مكاتب الجماعة في لاهور حوالي الساعة الثامنة صباحا".

وأضاف أن العديد من أنصار الحزب قتلوا وأصيب آخرون في أعمال العنف.

وحظرت الحكومة الباكستانية حزب "تحريك لبيك باكستان" الأسبوع الماضي بعد أن خرج أنصاره إلى الشوارع للاحتجاج على اعتقال زعيمهم الداعية، سعد رضوي.

المصدر: AP