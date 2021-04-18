جنود إسرائيليون من ذوي الاحتياجات الخاصة يتظاهرون أمام وزارة الدفاع

تظاهر، اليوم الأحد، مئات الجنود الإسرائيليين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قبالة مقر وزارة الدفاع في تل ابيب، احتجاجا على ما يعتبرونه تقصير الدولة في تقديم المساعدات لهم.

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وأشارت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" إلى أنه من المتوقع أن تنظم غدا أيضا مظاهرة قبالة سبعة مكاتب لقسم التأهيل التابع لوزارة الدفاع.

وطالب المتظاهرون باستبدال القائمين على قسم إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الدفاع، نظرا لتقاعس هؤلاء في معاملتهم كما ينبغي، وبسبب ما يصفونه بعدم أخذ احتياجات من أصيبوا بصدمة القتال بعين الاعتبار، وفقا لـ"مكان".

ولفتت هيئة البث إلى أنه كان من بين المتظاهرين أقرباء الجندي السابق، إيتسيك سعيديان، الذي أضرم النار في نفسه عشية يوم ذكرى حروب ومعارك إسرائيل، الأسبوع الماضي.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"