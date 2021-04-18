حوالي 780 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا تم استخدامها في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن تم إعطاء حوالي 780 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأحد، إنه حتى يوم 12 أبريل، وفقا للمنظمة، تم إعطاء 780 مليون جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم تسجيله في 194 من أصل 220 دولة وإقليما أطلقت حملات التطعيم، لا يزال هناك خلل كبير في التوزيع العالمي للقاحات.

وأوضحت أنه تم إعطاء أكثر من 87% من هذه اللقاحات في البلدان ذات الدخل المرتفع أو الأكثر من المتوسط، بينما تلقت البلدان منخفضة الدخل 0.2% فقط من الجرعات.

المصدر: تاس