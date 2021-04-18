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طهران.. الزلزال الذي ضرب ميناء غناوة لم يؤثر على عمل محطة بوشهر النووية

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طهران.. الزلزال الذي ضرب ميناء غناوة لم يؤثر على عمل محطة بوشهر النووية
Reuters
منظر عام لمفاعل بوشهر النووي الرئيسي، أرشيف
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قالت دائرة العلاقات العامة في محطة بوشهر النووية الواقعة بجنوب إيران، إن المحطة لم تصب بأي ضرر جراء الزلزال الذي ضرب اليوم الأحد ميناء غناوة على الخليج بمحافظة بوشهر بجنوب البلاد.

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وأضافت العلاقات العامة، اليوم الأحد، أن الزلزال لم يؤثر على عمل المحطة النووية.

وقالت إدارة المحطة في بيان لها إن "حالة جميع مرافق ومعدات ومباني محطة بوشهر للطاقة النووية في حالة ممتازة، ولم يقع أي ضرر في هذه المحطة، ولم يحدث أي انقطاع في عملية تنفيذ الأنشطة الحالية لمحطة الطاقة هذه".

وأشار البيان إلى أنه "تم تصميم وبناء محطة بوشهر لتوليد الكهرباء وفقا للمعايير واللوائح الدولية، وهي آمنة ضد أشد الزلازل في إيران والمنطقة".

من جهته قال مدير شركة "كجساران" للنفط والغاز، هوشنغ صيدالي، إن الزلزال أدى لأضرار جزئية في حقل "كجساران" النفطي بجنوب إيران.

وتابع: نتيجة للزلزال خرجت إحدى توربينات غرفة المضخات عن الخدمة في الحقل النفطي، ويعمل الفنيون على إعادتها للخدمة.

وأضاف صيدالي: "كما أدى الزلزال إلى انهيار سقف غرفة المضخات في قسم آخر من الحقل وجميع عمال الحقل في حالة تأهب قصوى استعدادا لأي طارئ".

وكان التلفزيون الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد بأن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب ميناء غناوة الواقع على الخليج بمحافظة بوشهر في جنوب البلاد.

المصدر: RT

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