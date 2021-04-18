جنرال إسرائيلي: القبة الحديدية أثبتت عدم فعاليتها وعجز قدرتها على إيقاف صواريخ "المقاومة الفلسطينية"

اعتبر الجنرال الإسرائيلي، يوسي لانغوتسكي، أن "القبة الحديدية" أثبتت عدم فعاليتها، وعجز في قدرتها على إيقاف صواريخ "المقاومة الفلسطينية"، بحسب موقع "معا" الفلسطيني.

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وقال يوسي لانغوتسكي، قائد الوحدة 81 للتكنولوجيا، في مقاله بصحيفة "معاريف" العبرية إنه "يحظر على إسرائيل أن تعتمد فقط على نظام دفاع فعال يعتمد على تكنولوجيا الصواريخ الاعتراضية، من أجل توفير استجابة فعالة للتهديدات الصاروخية، التي قد تلحق أضرارا بالغة بالحرب المستقبلية في الجبهة الداخلية، ومنشآتها الاستراتيجية وقوات الجيش ، وتشمل هذه التهديدات الطائرة وصواريخ وقذائف".

وأضاف أن "العناصر المعادية ذات الصلة بتهديد الجبهة الداخلية لإسرائيل هي حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، وكذلك إيران، في حالة اندلاع حرب كبرى، في حين أن القبة الحديدية لا توفر سوى رد جزئي قصير المدى مع ثقوب، وبكميات محدودة"، مؤكدا أن "نظام القبة الحديدية له العديد من القيود، بما في ذلك نطاق الاعتراض الفعال للصاروخ قصير الاعتراض، لأنه في كثير من الحالات يتم الاعتراض فوق منطقة الاستهداف، وكذاك لديه قيود في اعتراض الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها على المديين المتوسط والبعيد، وغير قادرة على التعامل مع صواريخ العدو القابلة للمناورة والدقيقة، بحيث تبلغ تكلفة كل إطلاق صاروخ القبة الحديدية أكثر من مئة ألف دولار".

وأكمل الجنرال الإسرائيلي موضحا: "أحيانا يتم إطلاق صاروخين لاعتراض صاروخ فلسطيني واحد، ما يتطلب إعداد مخزون كاف لصواريخ منظومة القبة الحديدية، مع التهديد بمزيد من الصواريخ، وسيتطلب عدة مليارات من الدولارات، لذلك لن يتمكن الجيش من نشر عدد محدود فقط من الصواريخ التي ستكون كافية لتشغيل أنظمة القبة لفترة محدودة فقط، وسيستغرق إنتاج الصواريخ الجديدة فترة زمنية طويلة، وإلا ستفتقر خلالها الدولة للدفاع عن نفسها"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لإسرائيل بناء الدفاع الاستراتيجي على تقنية واحدة، مهما كانت جيدة، ومن البداية، كان على المؤسسة العسكرية أن تبني دفاع ضد هذا التهديد الاستراتيجي بالاستناد على تقنيتين مختلفتين على الأقل، لأنه لا يمكن إلا لمجموعة مدمجة من الليزر المحمول جوا وبرا أن تتصدى لهذه التهديدات بشكل فعال، بدلا من الشواهد التي تؤكد فشل المؤسسة العسكرية بتنفيذ حل ممتاز يحمي إسرائيل من تهديد أول صاروخ".

وتابع: "هناك الكثير من الحقائق الموثقة التي تشهد على هذا الفشل الكبير، لأنه نتيجة سقوط صواريخ حزب الله على كريات شمونة عام 1996، ناشد رئيس الوزراء الأسبق، شيمون بيريس، الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، تقديم المساعدة العاجلة للدفاع عن الجبهة الداخلية، ولذلك تم توقيع اتفاق تعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبموجبه تم تطوير نموذج أولي لنظام ليزر كيميائي".

المصدر: "معا"