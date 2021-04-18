صحيفة تشيكية تكشف "سببا محتملا" لتفجير مستودع الأسلحة عام 2014

أفادت صحيفة "Novinky" التشيكية بأن الانفجار الذي وقع في مستودع بقرية فربيتيتسي المحلية عام 2014 والذي تتهم براغ موسكو بتورطها فيه، كان يهدف إلى وقف تصدير الذخائر إلى أوكرانيا.

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وكتبت الصحيفة، اليوم الأحد: "وفق المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة والتي حصلنا عليها من مصدر في المخابرات التشيكية فإن الانفجار في قرية فربيتيتسي كان يراد به منع تصدير الذخائر الموجودة هناك إلى أوكرانيا".

وأفاد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أمس السبت، بأن سلطات بلاده تتهم روسيا بتورطها في الانفجار الذي وقع في مستودع أسلحة في قرية فربيتيتسي التشيكية عام 2014. من جانبه قال وزير الخارجية التشيكي، يان غاماتشيك، إن براغ قررت طرد 18 دبلوماسيا روسيا وعليهم أن يغادروا أراضي جمهورية التشيك خلال 48 ساعة، فيما أدخلت الشرطة التشيكية المواطنين الروسيين المتهمين في قضية تسميم سكريبال ببريطانيا، ألكسندر بيتروف وروسلان بشيروف، على قائمة المطلوبين.

من جهتها أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على طرد الدبلوماسيين الروس أن تشيكيا تعرف جيدا ما الذي سيؤدي إليه قرارها هذا.

المصدر: نوفوستي