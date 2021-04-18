"خطة فوكوشيما" اليابانية تثير امتعاض سيئول وكيري يطمئن

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سيئول أبلغت مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري، قلقها من قرار اليابان تصريف مياه ملوثة إلى البحر من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.

وقالت الوزارة إن وزير الخارجية، تشونج إيوي يونج، سعى لحشد الدعم لاحتجاج بلاده على خطة فوكوشيما، في اجتماع عشاء مع كيري.

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وبموجب هذه الخطة سيتم تصريف أكثر من مليون طن من المياه الملوثة من المحطة، التي دمرها زلزال وموجات مد عاتية (تسونامي) عام 2011 ، إلى البحر القريب، قبالة الساحل الشرقي لليابان.

وانتقدت سيئول بشدة هذا القرار الياباني، واستدعت وزارة خارجيتها السفير الياباني، كما أمر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، المسؤولين ببحث إمكانية تقديم التماس إلى محكمة دولية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزير تشونج نقل مخاوف حكومتنا وشعبنا الجادة بشأن قرار اليابان، وطلب من الجانب الأمريكي الاهتمام والتعاون حتى تقدم اليابان المعلومات بطريقة أكثر شفافية وسرعة".

لكن المبعوث الأمريكي جون كيري قال في مائدة مستديرة لوسائل الإعلام اليوم الأحد إن طوكيو اتخذت القرار بطريقة شفافة وستواصل اتباع الإجراءات اللازمة.

وأضاف "ان الولايات المتحدة واثقة من أن حكومة اليابان تجري مشاورات كاملة للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما قال كيري: "لقد وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملية صارمة للغاية، وأنا أعرف أن اليابان قد درست جميع الخيارات والآثار، وكانت شفافة للغاية بشأن القرار والعملية".

وأكد وزير الخارجية الأمريكية السابق (كيري) أن واشنطن ستراقب عن كثب تنفيذ اليابان للخطة، مثل كل الدول، " للتأكد من عدم وجود تهديد للصحة العامة".

ووصل كيري إلى سيئول يوم السبت لبحث الجهود الدولية لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، في جولة تضمنت توقفا في الصين، قبل القمة الافتراضية التي سيعقدها الرئيس جو بايدن (عبر الفيديو كونفرنس) مع زعماء العالم بشأن تغير المناخ يومي 22 و 23 أبريل الجاري.

المصدر: رويترز