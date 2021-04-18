إيران تكشف عن منظومة دفاع جوي بعيدة المدى (صور)  

كشف الجیش الإيراني، اليوم الأحد، عن منظومة جديدة للدفاع الجوي بعيدة المدى من طراز "دماوند".

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وقال الجيش إن المنظومة الجديدة قادرة على اعتراض وتدمير أنواع الطائرات والصواريخ الباليستية وكروز.

كما استعرض الجيش عشرات الطائرات المسيرة، الاستطلاعية والهجومية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وذلك خلال عرض عسكري في العاصمة طهران، بمناسبة عيد الجيش الإيراني.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن المؤسسات العسكرية في البلاد، بما فيها الجيش وحرس الثورة، باتت اليوم أكثر حرفية من أي وقت مضى، كما أنها تعرف مسؤوليتها بدقة.

وأشار روحاني إلى أنه عندما قرر الشعب الإيراني قبل 43 عاما التخلص من الدكتاتورية والنظام الملكي، فإن الجيش اتخذ خياره النهائي ووقف إلى جانب الشعب، وهذا هو الفرق بين الجيش الإيراني والجيوش الأخرى في المنطقة، على حد تعبيره.

المصدر: RT+ إرنا