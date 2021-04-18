بكين: ورقة تايوان خطيرة للغاية ومبدأ الصين الواحدة خط أحمر

أكدت بكين أنها تسعى إلى التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لا تستبعد الخيارات الأخرى.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني، لو يوتشنغ "إن توحيد الصين عملية تاريخية لا يمكن وقفها، ولا يمكن لأحد، ولا لأي قوة أن توقفها، ولن نسمح أبدا لتايوان بالحصول على الاستقلال".

وقال لو يوتشنغ في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "مستعدون لفعل كل ما يمكن من أجل توحيد (الصين) دبلوماسيا، لكن أيضا لا نعد بأننا سنمتنع عن الخيارات الأخرى، لا نستثني أي خيار".

وشدد نائب وزير الخارجية على أن قضية تايوان تتعلق بالمصالح الجوهرية للصين، وفي هذه القضية ليس لدى الحكومة مجال للنقاش والتنازلات.

وأضاف: :نحن نعارض بشدة أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، مهما كان مستوى الاتصال. يجب ألا تحاول الولايات المتحدة اللعب بورقة تايوان، إنها ورقة خطيرة للغاية، ومبدأ الصين الواحدة هو خط أحمر بالنسبة للصين، لن نسمح بتجاوزه".

المصدر: نوفوستي