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جميع إصابات كورونا الجديدة في الصين واردة من الخارج!

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جميع إصابات كورونا الجديدة في الصين واردة من الخارج!
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن تسجيل 16 حالة جديدة مصابة بكوفيد-19، جميعها وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن من بين تلك الحالات، تم تسجيل أربع حالات في كل من قوانغدونغ وشنشي، وحالتين في كل من بلدية شنغهاي وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وفوجيان وخنان ويوننان.

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كما سجلت بلدية شنغهاي حالة جديدة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني.

المصدر: شينخوا

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