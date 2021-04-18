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بومبيو: مواطنو البلدان الموقعة على اتفاقات "أبراهام" سيلاحظون أن حياتهم أصبحت أفضل

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بومبيو: مواطنو البلدان الموقعة على اتفاقات
Reuters
وزير الخارجية السابق مايك بومبيو
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن "مواطني البلدان الموقعة على اتفاقات أبراهام سيلاحظون أن حياتهم أصبحت أفضل نتيجة تلك الاتفاقات".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب بومبيو: "تم توقيع اتفاقات أبراهام لأن القادة الجريئين أدركوا أن كراهية إسرائيل كمبدأ أساسي في سياستهم الخارجية، لا معنى لها".

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وأضاف: "سيلاحظ الناس في تلك البلدان أن حياتهم أصبحت أفضل نتيجة لذلك".

 

المصدر: RT

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