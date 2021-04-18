بومبيو: مواطنو البلدان الموقعة على اتفاقات "أبراهام" سيلاحظون أن حياتهم أصبحت أفضل

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن "مواطني البلدان الموقعة على اتفاقات أبراهام سيلاحظون أن حياتهم أصبحت أفضل نتيجة تلك الاتفاقات".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب بومبيو: "تم توقيع اتفاقات أبراهام لأن القادة الجريئين أدركوا أن كراهية إسرائيل كمبدأ أساسي في سياستهم الخارجية، لا معنى لها".

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وأضاف: "سيلاحظ الناس في تلك البلدان أن حياتهم أصبحت أفضل نتيجة لذلك".

The Abraham Accords took place because bold leaders recognized that hatred of Israel, as a foundational principle of your foreign policy, doesn’t make sense. The people in those countries will come to see that their lives are better as a result of it. — Mike Pompeo (@mikepompeo) April 17, 2021

المصدر: RT