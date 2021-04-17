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فرنسا.. رجل يطعن عامل توصيل طرود بحجة وصوله متأخرا!

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فرنسا.. رجل يطعن عامل توصيل طرود بحجة وصوله متأخرا!
Twitter Screenshot
اعتداء على عامل توصيل طرود في فرنسا
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أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، يوم السبت، بأن رجلا أقدم على طعن عامل توصيل طرود في مدينة مونبولييه، بحجة أنه "وصل متأخرا" إلى عنوان بيت المعتدي.

وقالت الصحيفة إن العامل أصيب بجروح في يده ورقبته خلال الواقعة التي حدثت يوم 14 أبريل وصورتها عدسات الكاميرا.

ويظهر فيديو متداول على مواقع التواصل لحظات تهديد الرجل للعامل قبل أن يوجه له ضربة بالسكين، ليفر العامل بعدها نحو سيارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعتدي (26 سنة) له سوابق إجرامية، حيث تمت إدانته بالسجن في 2017 بسبب تورطه في أعمال عنف.

المصدر: "لوفيغارو"

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