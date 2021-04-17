فرنسا.. رجل يطعن عامل توصيل طرود بحجة وصوله متأخرا!

أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، يوم السبت، بأن رجلا أقدم على طعن عامل توصيل طرود في مدينة مونبولييه، بحجة أنه "وصل متأخرا" إلى عنوان بيت المعتدي.

وقالت الصحيفة إن العامل أصيب بجروح في يده ورقبته خلال الواقعة التي حدثت يوم 14 أبريل وصورتها عدسات الكاميرا.

ويظهر فيديو متداول على مواقع التواصل لحظات تهديد الرجل للعامل قبل أن يوجه له ضربة بالسكين، ليفر العامل بعدها نحو سيارته.

MERCI DE RT!!! Le 14 avril 2021, à Montpellier, mon frere a failli se faire égorger en pleine rue et en plein jour par un client. Mon frère(en vêtement Chronopost) a appelé la femme de l’agresseur pour lui dire qu’il était en bas et qu’elle devais venir récupérer le colis pic.twitter.com/M446BiaikS — 1M58 (@AIFOS_ZAI) April 16, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن المعتدي (26 سنة) له سوابق إجرامية، حيث تمت إدانته بالسجن في 2017 بسبب تورطه في أعمال عنف.

المصدر: "لوفيغارو"