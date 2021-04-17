 
مباشر

نتائج أولية تظهر تقدم ديبي في انتخابات الرئاسة في تشاد

أخبار العالم

نتائج أولية تظهر تقدم ديبي في انتخابات الرئاسة في تشاد
Reuters Ludovic Marin/Pool via REUTERS
الرئيس التشادي إدريس ديبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7nw

أظهرت نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات في تشاد أن الرئيس إدريس ديبي يحقق تقدما كبيرا في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 11 أبريل، ما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

ووفقا للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات فإن ديبي فاز بالأغلبية في 50 من بين 51 منطقة أعلنت نتائجها حتى الآن مشيرة إلى بقاء 61 منطقة أخرى.

وديبي (68 عاما) أحد أطول الزعماء حكما في أفريقيا وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد المتشددين في غرب ووسط القارة.

واعتمد ديبي على إحكام قبضته على مؤسسات الدولة وأحد أقوى الجيوش في المنطقة للاحتفاظ بالسلطة. وقال مؤخرا إنه يعلم أنه سيفوز مجددا "كما فعلت طوال الثلاثين عاما الماضية".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا