نتائج أولية تظهر تقدم ديبي في انتخابات الرئاسة في تشاد

أظهرت نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات في تشاد أن الرئيس إدريس ديبي يحقق تقدما كبيرا في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 11 أبريل، ما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

ووفقا للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات فإن ديبي فاز بالأغلبية في 50 من بين 51 منطقة أعلنت نتائجها حتى الآن مشيرة إلى بقاء 61 منطقة أخرى.

وديبي (68 عاما) أحد أطول الزعماء حكما في أفريقيا وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد المتشددين في غرب ووسط القارة.

واعتمد ديبي على إحكام قبضته على مؤسسات الدولة وأحد أقوى الجيوش في المنطقة للاحتفاظ بالسلطة. وقال مؤخرا إنه يعلم أنه سيفوز مجددا "كما فعلت طوال الثلاثين عاما الماضية".

المصدر: "رويترز"