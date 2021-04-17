وزير تركي يشارك في المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح كورونا محلي الصنع

تلقى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تطوره أنقرة محليا.

ويحارب اللقاح التركي فيروس كورونا عبر تقنية الجزيئات المشابهة للفيروسات (VLP)، وقد أعلنت شركته المصنعة أنه فعال ضد السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق دخول اللقاح في قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات، لينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن اللقاح المصنع محليا في إطار مشروع عمل مشترك بين جامعة "الشرق الأوسط التقنية" وجامعة "بيلكنت"، قد اجتاز جميع الاختبارات الأولية بنجاح.

المصدر: وكالات