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الشرطة الأمريكية توقف ممرضة هددت بقتل كامالا هاريس

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الشرطة الأمريكية توقف ممرضة هددت بقتل كامالا هاريس
Reuters TB
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن
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ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على ممرضة في ولاية فلوريدا بعد أن قالت السلطات إنها هددت بقتل كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن.

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وأفادت شبكة "إن بي سي" بأن شكوى جنائية رفعت ضد الممرضة نيفيان بيتي فيلبس بعد أن وجهت تهديدات عديدة ضد هاريس، في شكل مقاطع فيديو أرسلتها إلى زوجها الموجود في السجن.

ويمكن سماع الممرضة وهي تقول في مقاطع الفيديو: "كمالا هاريس ستموتين. أيامك باتت معدودة بالفعل. دفع لي شخص مبلغ 53 ألف دولار حتى أقضي عليك فقط، وسأقوم بالمهمة".

من جهتها، قالت والدة الممرضة إن ابنتها "مريضة وليست مدركة لما تقوم به" بسبب ظروفها الصعبة وتواجد زوجها في السجن.

المصدر: The Hill

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