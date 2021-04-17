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فرنسا.. تدنيس كنيسة بعبارات "تمجد الشيطان" (صورة)

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فرنسا.. تدنيس كنيسة بعبارات
Reuters PR/SAA/
كنيسة في فرنس -أرشيف-
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تعرضت كنيسة "سان سيرنين" بمدينة تولوز الفرنسية للتدنيس بعد أن كتب مجهولون عبارات "تمجد الشيطان" على جدرانها.

وتمت كتابة العبارات باللون الأحمر في ليلة الجمعة، حيث يمكن قراءة عبارة "عودة الشيطان" على الجدار الخارجي للكنيسة، فضلا عن عبارات مسيئة أخرى.

من جهته، أعرب كاهن الكنيسة بوغدان فوليانيك عن "صدمته الشديدة" جراء هذه الأعمال، وطالب بتركيب كاميرات مراقبة حول المبنى الديني.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، أزال عمال النظافة العبارات المسيئة، فيما دان عمدة تولوز جان لوك مودينك هذه الأعمال.

المصدر: France Bleu

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