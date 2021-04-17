مقتل 3 شرطيين جراء انفجار سيارة مفخخة بشمال غرب أفغانستان

قتل ثلاثة من أفراد الشرطة، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة قرب حاجز أمني بولاية هرات في شمال غرب أفغانستان، حسبما كشفت عنه قناة "طلوع نيوز" نقلا عن السلطات المحلية.

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وأوضح والي هرات، سيد وحيد قتالي، أن الحادث وقع في مديرية زنده جان، وأن مسلحين من حركة "طالبان" هاجموا المنطقة بعد الانفجار من ثلاثة جهات، وأن الاشتباكات استغرقت عدة ساعات.

وقال الوالي إن المسلحين هاجموا خمس مديريات أخرى في ولاية هرات، دون وقوع خسائر في صفوف عناصر الأمن.

وأضاف أن أحد سكان مدينة هرات جرح مساء يوم الجمعة بانفجار لغم أرضي كان مزروعا عند أحد الطرق العامة.

المصدر: طلوع نيوز