 
مباشر

مقتل 3 شرطيين جراء انفجار سيارة مفخخة بشمال غرب أفغانستان

أخبار العالم

مقتل 3 شرطيين جراء انفجار سيارة مفخخة بشمال غرب أفغانستان
RT Ruptly
ألة بقوات الأمن الأفغانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7kn

قتل ثلاثة من أفراد الشرطة، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة قرب حاجز أمني بولاية هرات في شمال غرب أفغانستان، حسبما كشفت عنه قناة "طلوع نيوز" نقلا عن السلطات المحلية.

إقرأ المزيد
أفغانستان.. مقتل 10 جنود في الشمال و3 مدنيين غربي البلاد
أفغانستان.. مقتل 10 جنود في الشمال و3 مدنيين غربي البلاد

وأوضح والي هرات، سيد وحيد قتالي، أن الحادث وقع في مديرية زنده جان، وأن مسلحين من حركة "طالبان" هاجموا المنطقة بعد الانفجار من ثلاثة جهات، وأن الاشتباكات استغرقت عدة ساعات.

وقال الوالي إن المسلحين هاجموا خمس مديريات أخرى في ولاية هرات، دون وقوع خسائر في صفوف عناصر الأمن.

وأضاف أن أحد سكان مدينة هرات جرح مساء يوم الجمعة بانفجار لغم أرضي كان مزروعا عند أحد الطرق العامة.

المصدر: طلوع نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا