نقل أحد الطيارين من مقاتلة "سو-30 أس أم" المتحطمة في كازاخستان إلى المستشفى

أفاد المركز الصحفي لوزارة الدفاع الكازاخستانية أن أحد طياري المقاتلة "سو-30 أس أم" التي تحطمت أثناء قيامها بالتحليق التدريبي بكازاخستان، نقل إلى المستشفى بسبب كسر في العمود الفقري.

وتحطمت مقاتلة "سو-30 أي أم"، أمس الجمعة، عند عملية الهبوط الضطراري، بعد قيامها بالتحليق التدريبي في المركز الجوي في بالخاش (مقاطعة كاراغاندا بكازاخستان) فيما نجا الطاقم المكون من طيارين اثنين.

وأضاف المصدر: "إن أحد الطيارين أصيب بكسر في العمود الفقري، فيما لا يحتاج الطيار الثاني لنقله إلى المستشفى".

وأضاف أن طاقم الطائرة العسكرية غادر الطائرة قبل سقوطها، بعد أن اقتنع بأنها لا تمثل أي خطر على حياة المدنيين على الأرض. ودقق أن تحطم الطائرة لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

المصدر: نوفوستي