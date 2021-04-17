اجتماع جديد بين أطراف الاتفاق النووي في فيينا وروسيا تعلن عن "تقدم بطيء لكن ثابت"

تعقد الدول الأطراف في الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 اجتماعا جديدا اليوم السبت في العاصمة النمساوية فيينا.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر"، أن اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي) قررت اليوم عقد اجتماع جديد لها، بالإضافة إلى الأنشطة المخطط لها سابقا على مستوى الخبراء.

Slow but steady progress in the negotiations on restoration of the nuclear deal. Today in addition to the earlier planned activities at expert level the participants decided to reconvene the official meeting of the Joint Commission of #JCPOA. It will start in a few hours. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 17, 2021

وذكر أوليانوف في تغريدة أخرى أن اجتماع اللجنة سينطلق في غضون دقائق.

The Joint Commission of #JCPOA will start its Saturday session in a few minutes. pic.twitter.com/IMVpZMJGl1 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 17, 2021

وأكد الدبلوماسي الروسي إحراز "تقدم بطيء لكن ثابت" في المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات حول برنامج إيران النووي، مع إعلان طهران عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، عقب حادث الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية.

المصدر: RT