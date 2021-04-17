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اجتماع جديد بين أطراف الاتفاق النووي في فيينا وروسيا تعلن عن "تقدم بطيء لكن ثابت"

أخبار العالم

اجتماع جديد بين أطراف الاتفاق النووي في فيينا وروسيا تعلن عن
Reuters Lisi Niesner
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تعقد الدول الأطراف في الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 اجتماعا جديدا اليوم السبت في العاصمة النمساوية فيينا.

وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر"، أن اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي) قررت اليوم عقد اجتماع جديد لها، بالإضافة إلى الأنشطة المخطط لها سابقا على مستوى الخبراء.

وذكر أوليانوف في تغريدة أخرى أن اجتماع اللجنة سينطلق في غضون دقائق.

وأكد الدبلوماسي الروسي إحراز "تقدم بطيء لكن ثابت" في المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات حول برنامج إيران النووي، مع إعلان طهران عن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، عقب حادث الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية.

المصدر: RT

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