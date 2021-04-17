مقتل أربعة عمال وإصابة عدد كبير في اشتباك مع الشرطة ببنغلاديش

قتل 4 عمال على الأقل بالرصاص وأصيب عدد آخر، اليوم، ببنغلادش، بعد أن فتحت الشرطة النار على عمال يطالبون بزيادة الأجور بمحطة كهرباء تعمل بالفحم، تساعد الصين بإنشائها بجنوب بنغلاديش.

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وقال المسؤول المحلي في الشرطة، عزيز الإسلام، لـ"رويترز" إن رجال الشرطة اضطروا لإطلاق النار عندما هاجمهم المحتجون في محطة الكهرباء الجاري تشييدها في مدينة شيتاجونج.

وأكد عزيز الإسلام: "لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب كثيرون... نحاول السيطرة على الموقف".

المصدر: رويترز