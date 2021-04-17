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الخارجية اليونانية: الشراكة بين الإمارات وإسرائيل مهمة جدا لكل دول المنطقة

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الخارجية اليونانية: الشراكة بين الإمارات وإسرائيل مهمة جدا لكل دول المنطقة
Reuters POOL
وزراء خارجية قبرص وإسرائيل واليونان والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات يجتمعون في بافوس
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أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن "الشراكة بين الإمارات وإسرائيل مهمة جدا لكل دول المنطقة".

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وقال نيكوس دندياس في كلمته خلال اجتماعه مع وزراء خارجية قبرص وإسرائيل: "الاجتماع يؤكد سعينا لعلاقات إيجابية مع دول الجوار"، مشيرا إلى أن "الاجتماع شهد تبادل الرؤى بخصوص ملفات ليبيا وسوريا واليمن".

هذا وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيته  زيارة ليبيا في الأيام المقبلة، وأضاف: "ملتزمون بحل النزاعات في المنطقة وفقا للقانون الدولي".

وعقدت الإمارات وقبرص واليونان وإسرائيل، أمس الجمعة، اجتماعا في قبرص، هو الأول من نوعه، لتعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية بين الدول الأربع.

وأشارت وزارة الخارجية القبرصية، في بيان، إلى أن "الوزراء المشاركين سيعقدون، اليوم السبت، اجتماعا مشتركا مع رئيس الجمهورية، نيكوس أناستاسياديس، في مكان الاجتماع في بافوس، وسيشارك فيه الوفد الإماراتي عبر الفيديو"، مضيفة أن "اللقاء الرباعي أمكن تنظيمه بعد توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل".

المصدر: "I24NEWS"

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