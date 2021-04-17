أردوغان يشارك عناصر الشرطة التركية إفطارهم (صور)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، الإفطار الرمضاني مع عناصر الشرطة في أحد المخافر بمدينة اسطنبول.

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وحل أردوغان ضيفا على مركز "تشنغل كوي" للشرطة، بمنطقة أوسكودار، وشارك عددا من رجال الشرطة طعام الإفطار، رفقة وزير الداخلية، سليمان صويلو، وقائد شرطة اسطنبول، ظفر أقطاش.

وفي وقت سابق، حل الرئيس التركي صحبة عقيلته أمينة أردوغان، ضيفين على عائلة أحد المواطنين بالعاصمة أنقرة، حيث شاركهم طعام الإفطار في ثاني يوم من شهر رمضان.

أردوغان يشارك عناصر الشرطة التركية إفطارهم

أردوغان يشارك عناصر الشرطة التركية إفطارهم

أردوغان يشارك عناصر الشرطة التركية إفطارهم

المصدر: الأناضول