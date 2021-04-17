صحيفة: واشنطن لا تمانع إرجاء الانتخابات الفلسطينية

أفاد مصدر أمريكي لصحيفة "القدس المقدسية"، بأن الإدارة الامريكية لا تمانع في إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، اذا ما اختار الفلسطينيون موعدا أكثر ملائمة.

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وأشارت الصحيفة نقلا عن المصدر إلى أن الولايات المتحدة تنظر بإيجابية إلى مشاركة الفلسطينيين في العملية السياسية لانتخاب ممثليهم وقياداتهم، لافتة إلى أن واشنطن تعي التحديات التي تواجه الفلسطينيين، وهي تعقيدات المشهد السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأزمة جائحة كورونا، والمأزق الاقتصادي .

وفي إطار الإجابة على سؤال الصحيفة حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين إدارة بايدن والقيادة الفلسطينية في رام الله بشأن إرجاء الانتخابات، أكد المصدر أن البيت الأبيض لا يزال صامتا بهذا الخصوص، لأن هذا شأن فلسطيني، مبينا أن هناك اتصالات أمريكية فلسطينية على مستوى فرق العمل، تتناول مجموعة من القضايا، منها تقديم الدعم المالي والاقتصادي ومساعدة "الأونروا"، وإعادة العلاقات بين الجانبين.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"