4500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 140 طفلا و41 امرأة

يقبع داخل السجون الإسرائيلية 4500 أسير فلسطيني، بينهم 140 طفلا قاصرا، و41 امرأة.

ونشرت وكالة "وفا" بمناسبة "يوم الأسيرالفلسطيني"، إحصائية بعدد الأسرى، مشيرة إلى أنهم يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين القدامي المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران، كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983.

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عددا من الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والتي وصل ما مجموعها إلى 41 عاما، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسرى.

وبلغ عدد الأسرى الذين مر على اعتقالهم 20 عاما بشكل متواصل 62 أسيرا، وهم ما يعرفوا بـ"عمداء الأسرى".

وقد صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 543 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم، الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا.

وبلغ عدد "شهداء الحركة الأسيرة" 226 شخصا، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى الذين توفوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، كما توفي 73 أسيرا جراء التعذيب.

المصدر: RT + وفاء