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طوكيو تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 30 يناير

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طوكيو تسجل أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 30 يناير
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قالت السلطات الصحية في طوكيو، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا فيها ارتفع إلى 759 ، وهو الأكبر منذ 30 يناير الماضي.

ومددت الحكومة اليابانية إجراءات طوارئ سارية إلى عشر مناطق أمس الجمعة بعد أن انتشرت موجة رابعة من الجائحة، مما ألقى بمزيد من الشك في إمكانية تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في غضون أقل من 100 يوم، وهي المدة المتبقية لافتتاح دورة طوكيو.

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وكانت السلطات قد اعلنت في السابق أنها سترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا في طوكيو للسماح باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الانتشار السريع لسلالة من فيروس كورونا أسرع عدوى، قبل الألعاب الأولمبية الصيفية، المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل في العاصمة طوكيو.

المصدر: رويترز

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