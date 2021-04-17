سفارة الصين بأمريكا تعلق على البيان الأمريكي الياباني

قالت سفارة الصين في الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن الصين تعترض بشدة على البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان عقب المحادثات أمس بين زعيمي البلدين.

وأضافت السفارة في بيان، أن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ من الشؤون الداخلية للصين ولا ينبغي التدخل فيها.

إقرأ المزيد

وقالت إن المحادثات بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان "تجاوزت نطاق العلاقات الثنائية الطبيعية، وتلحق الضرر بمصالح طرف ثالث، وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح امس بأنه ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، خلال اجتماعهما أمس الجمعة، ملتزمان بالعمل معا بشأن القضايا التي تخص الصين وجنوب بحر الصين وبحر الصين الشرقي وكوريا الشمالية.

المصدر: رويترز