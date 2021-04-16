الخارجية الأمريكية: خطوات موسكو تصعيدية ونحتفظ بحق الرد

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية خطوات موسكو التي اتخذتها ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة، بأنها "تصعيدية" وقالت إنها "تحتفظ بحق الرد".

وأعرب متحدث باسم الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، عن أسفه لقرار موسكو طرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على العقوبات.

وأضاف: "ليس من مصلحتنا الدخول في دائرة تصعيدية لكننا نحتفظ بحق الرد على أي انتقام روسي ضد الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

وكانت روسيا قد أعلنت يوم الجمعة عن إجراءاتها التي اتخذتها ردا العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضها الرئيس جو بايدن بزعم "تدخل موسكو" في الانتخابات الأمريكية وهجمات سيبرانية.

وتتضمن إجراءات روسيا طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وحظر دخول الأراضي الروسية لـ 8 مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، بينهم المدعي العام الأمريكي ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي، وغير ذلك من الإجراءات.

المصدر: رويترز