تفاصيل جديدة عن هجوم إنديانابوليس والكشف عن هوية المهاجم

كشفت شرطة مدينة إنديانابوليس الأمريكية التي شهدت حادثا لإطلاق النار الليلة الماضية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص، عن بعض تفاصيل الهجوم وهوية منفذه.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع عند الساعة 11 مساء الخميس بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي داخل مقر شركة FedEx.

وقال نائب مدير التحقيقات الجنائية في شرطة إنديانابوليس كرايغ ماكارت، إن "المشتبه به وصل إلى الموقع بسيارته، ثم خرج منها وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي فورا خارج المنشأة".

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وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه لم يكن هناك أي اضطراب أو جدل قبل إطلاق النار، وأن الحادث استمر نحو دقيقتين، مشيرا إلى أن 4 جثث تم العثور عليها خارج المنشأة و4 أخرى داخلها.

وقالت الأجهزة الأمنية إن مطلق النار هو المدعو براندو سكوت هول وكان عمره 19 سنة، وكان مسلحا ببندقية رشاشة وانتحر قبل دقائق من وصول الشرطة إلى المكان، وأن دوافعه لا تزال مجهولة.

وأكد المسؤول الأمني المحلي بول كينان أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بتفتيش منزل مطلق النار.

من جهته، أكد فريدريك سميث المدير التنفيذي لشركة FedEx، التي تعرض مكتبها للهجوم، أن جميع الضحايا من موظفي شركته.

المصدر: قناة "إن بي سي" الأمريكية