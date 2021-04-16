جنوب إفريقيا تبدأ حملة التلقيح بتطعيم كبار السن

اتخذت جنوب إفريقيا الخطوة الأولى في حملتها للتطعيم الجماعي، اليوم الجمعة وبدأت التسجيل الإلكتروني لكبار السن للحصول على اللقاحات بداية من الشهر المقبل.

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وسيقدم لقاح كورونا أولا للأشخاص من أعمار 60 عاما أو أكبر إذ يعدون الفئة الأكثر عرضة لدخول المستشفيات أو لخطر الوفاة بسبب كوفيد-19.

وتعتمد حملة التطعيم في جنوب إفريقيا على ملايين الجرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك" التي ستصل إلى البلاد خلال أسابيع.

حتى الآن، قدمت جنوب إفريقيا اللقاح فقط لنحو 290 ألف شخص من 1.2 مليون عامل بالرعاية الصحية، مستخدمة لقاح "جونسون آند جونسون". لكن الحكومة أعلنت هذا الأسبوع أنها ستعلق استخدام اللقاح للعاملين بالصحة بعد توصية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عقب تقارير أولية كشفت حدوث جلطات دم نادرة لدى ستة أشخاص من بين نحو 7 ملايين شخص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" في الولايات المتحدة.

لكن لم تسجل حالات إصابة بجلطات دم في جنوب إفريقيا، التي تعتمد لقاح "جونسون آند جونسون" بجرعته الواحدة في إطار أبحاث دراسة إذ لم يصرح باستخدامه العام بعد في البلاد.

وقال وزير الصحة زويلي مخيزي، إنه يتوقع من خبراء جنوب إفريقيا الإجابة عن الأسئلة المحيطة بلقاح "جونسون آند جونسون" لاستئناف استخدامه في البلاد.

وتعد بداية التسجيل الإلكتروني محطة مهمة في برنامج نشر اللقاح في البلاد، وفقا لما قاله وزير الصحة.

وأوضح الوزير أنه سيتاح التسجيل في مراكز تطعيم متنوعة حول البلاد لمن لا يمكنهم الوصول للإنترنت والتسجيل من خلاله في جنوب إفريقيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"