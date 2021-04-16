ماكرون وميركل وزيلينسكي يدعون روسيا إلى سحب القوات من حدود أوكرانيا والقرم

دعا الرئيسان الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل روسيا إلى سحب قواتها من الحدود الأوكرانية وشبه جزيرة القرم.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المفاوضات التي أجرتها ميركل اليوم الجمعة عبر الاتصال المرئي مع ماكرون وزيلينسكي اللذين اجتمعا في باريس تركزت على الوضع الأمني عند الحدود الروسية-الأوكرانية وشرقي أوكرانيا.

وتابع المتحدث أن الزعماء الثلاث "يشاركون القلق من زيادة التواجد العسكري الروسي عند حدود أوكرانيا وكذلك في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بطريقة غير قانونية وطالبوا بإنهاء حشد القوات هذا من أجل تخفيف التوتر".

من جانبه، صرح زيلينسكي أثناء مؤتمر صحفي عقده عقب المفاوضات في باريس بأنه يتوقع استئناف نظام وقف إطلاق النار في جنوب شرقي أوكرانيا بعد اجتماع ستعقده رباعية النورماندي على مستوى المستشارين.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد عسكري جديد في منطقة دونباس حيث تتبادل حكومة كييف وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد اتهامات بانتهاك نظام وقف إطلاق النار، وخاصة باستخدام القوات الحكومية قنابل محرمة بموجب اتفاقات مينسك.

وأصرت روسيا مرارا على أن حشد قواتها في أراضيها المتاخمة لحدود أوكرانيا يحمل طابعا احترازيا، ولا يشكل خطرا على أي واحد.

المصدر: "نوفوستي"