إسرائيل: سنفعل كل ما في وسعنا لمنع إيران من حيازة السلاح النووي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن إسرائيل "ستفعل كل ما في وسعها" لمنع "نظام إيران الراديكالي والمعاد للسامية" من حيازة أسلحة نووية.

وفي كلمة له خلال اجتماع لوزراء خارجية إسرائيل وقبرص واليونان والإمارات شدد على أن "إسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها ضد أي محاولة للإضرار بسيادتها أو بمواطنيها"، مشيرا إلى أن "إيران وحزب الله يقوضان استقرار الشرق الأوسط وإمكانية تحقيق السلام الإقليمين ونفوذ إيران يجلب معه الدمار وعدم الاستقرار".

واعتبر أن "اجتماع اليوم هو الخطوة الملموسة الأولى نحو توسيع الأثر الإيجابي لاتفاقيات إبراهيم على شركائنا في شرق البحر المتوسط ​​وقبرص واليونان.. إننا في المراحل الأولى من اتفاقيات إبراهيم، تحدثنا بالفعل عن الازدهار والاستقرار اللذين سينتشران في جميع أنحاء الشرق الأوسط نتيجة لذلك".

وأضاف: "نحن اليوم بصدد توسيع دائرة الازدهار والاستقرار نحو شرق البحر الأبيض المتوسط. اليوم، نبدأ طريقا جديدا للتعاون الإقليمي بهدف تحويل رؤيتنا للتعاون إلى واقع من شأنه تحسين حياة مواطنينا".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزراء خارجية إسرائيل واليونان وقبرص والإمارات، سيناقشون فرص تعزيز المشاريع الإقليمية في مجالات الطاقة والسياحة ومكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إمكانية فتح الممرات بين الدول وإدارة حالات الطوارئ.

كما سيناقش وزراء الخارجية القضايا الإقليمية والمصالح المشتركة للدول في مواجهة تحديات الاستقرار الإقليمي".

المصدر: RT