أردوغان يبحث مع الأمين العام للناتو ملفات أوكرانيا وشرق المتوسط وليبيا وأفغانستان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، طيفا من الملفات الدولية الأكثر إلحاحا، مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ .

وأكدت الرئاسة التركية أن أردوغان وستولتنبرغ خلال المكالمة بحثا مستجدات الوضع في بحر إيجه وشرق المتوسط وليبيا وأفغانستان، بالإضافة إلى "الأزمة الروسية الأوكرانية" (في إشارة إلى التصعيد الجديد في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا).

وفيما يخص المسألة الأوكرانية، أعرب أردوغان، حسب البيان، عن قناعته بضرورة تسوية النزاع من خلال الحوار، وبناء على ضمان وحدة أراضي أوكرانيا وتطبيق اتفاقات مينسك.

وشدد الرئيس التركي خلال المكالمة على أن "الهدوء يهيمن على الأجواء" في بحر إيجه وشرق المتوسط بفضل "الخطوات البناءة" التي اتخذتها أنقرة.

كما أشار أردوغان، حسب البيان، إلى ضرورة تقديم الدعم للحكومة الليبية الجديدة في مجال الدفاع والأمن، بالإضافة إلى مواصلة الدعم لأفغانستان بأكثر الطرق فعالية، لا سيما من خلال استخدام إمكانات وقدرات الناتو.

المصدر: الأناضول