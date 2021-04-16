مصدر: الاتحاد الأوروبي لا يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا

صرح مصدر في الاتحاد الأوروبي للصحفيين بأن الاتحاد الأوروبي لا يبحث حاليا في فرض عقوبات جديدة على روسيا، فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

وقال المصدر، اليوم الجمعة: "نحن نراقب الوضع. سنرى ما إذا كانت هناك مقترحات من الدول الأعضاء بشأن عقوبات محتملة. الآن لا نعمل على هذا الأمر بالتحديد".

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وفي الـ19 من أبريل الجاري، سيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤتمرا بالفيديو ، وسيناقشون خلاله الأزمة في أوكرانيا وغيرها من القضايا.

وكان مصدر دبلوماسي أوروبي قد أفاد أمس الخميس، لوكالة "تاس" الروسية بأن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم استهداف سندات الدين الحكومي الروسي بالعقوبات.

وأعلنت واشنطن الخميس عن فرض عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم الروسية.

كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

المصدر: نوفوستي