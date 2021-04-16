الكابينت الإسرائيلي يعقد جلسة لأول مرة منذ شهرين لبحث الملف الإيراني

من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" يوم الأحد القادم أول اجتماع له منذ مطلع فبراير، لبحث التطورات حول إيران.

وسينعقد "الكابينت" في الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الأحد، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار، لمناقشة التصعيد الحالي مع إيران والتقارير التي تفيد بوقوف إسرائيل وراء الحادث في منشأة نطنز النووية في الجمهورية الإسلامية، أواخر الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من الخلافات السياسية العميقة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعد الانتخابات التي جرت في مارس، وهي الرابعة في البلاد خلال عامين.

وسينعقد اجتماع "الكابينت" المتوقع على خلفية إعلان إيران عن بدئها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، في أعقاب الحادث في منشأة نطنز الذي وصفته طهران "إرهابا نوويا" واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استئناف المباحثات في فيينا بين طهران وعدد من الدول الأوروبية والصين، في مسعى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه أمريكا في عهد ترامب.

المصدر: يديعوت أحرونوت