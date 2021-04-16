أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل لن تصل للمستوى المأمول

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استمرار إسرائيل في شن الغارات الجوية على قطاع غزة الفلسطيني.

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وقال أردوغان في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة اسطنبول، إن الغارات على غزة فجر اليوم "مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين".

وأضاف: "طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

وكان مراسل RT في قطاع غزة، قال إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية في منطقة صلاح الدين فجر اليوم الجمعة.

وأشار مراسلنا إلى أن الجيش الإسرائيلي، ردا على مزاعم إطلاق صاروخ من غزة، استهدف بمدفعيته مرصدا شرق المحافظة الوسطى.

المصدر: الأناضول+RT