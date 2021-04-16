الكرملين: قرار مشاركة بوتين في قمة المناخ لم يتخذ بعد

ذكر الكرملين أن قرار مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة المناخ التي دعت لها الولايات المتحدة "لم يتخذ بعد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عندما سئل عما إذا كان بوتين قد اتخذ قرارا بالمشاركة في قمة المناخ : "لا، لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن، ما زالت القضية قيد الدراسة. سنبلغكم بمجرد التوصل إلى تفاهم نهائي".

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وأفادت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن بايدن دعا 40 من زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس بوتين، إلى قمة المناخ، التي تنوي واشنطن تنظيمها يومي 22 و 23 أبريل في شكل افتراضي.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يعقد اجتماع شخصي بينهما في دولة ثالثة. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بايدن اقترح أن يجتمع مع بوتين في الأسابيع المقبلة.

المصدر: نوفوستي