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سفير روسيا لدى واشنطن يصل إلى وزارة الخارجية في موسكو

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سفير روسيا لدى واشنطن يصل إلى وزارة الخارجية في موسكو
Sputnik
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
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وصل السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مراسلها أن السفير دخل مبنى الوزارة دون أي تعليق.

يأتي ذلك على خلفية قرار واشنطن حول فرض عقوبات جديدة على روسيا وطرد 10 دبلوماسيين روس. وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة 32 شخصا وشركة من روسيا، كما حظرت على المؤسسات المالية الأمريكية شراء سندات حكومية روسية أثناء طرحها الأولي بعد 14 يونيو القادم.

المصدر: نوفوستي

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