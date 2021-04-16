 
مباشر
عاجل
واشنطن: نأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية حول تخصيب اليورانيوم بـ60%

الكرملين: لا فتور بالعلاقات مع تركيا

أخبار العالم

الكرملين: لا فتور بالعلاقات مع تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q74u

قال الكرملين إن وضع القيود على الرحلات الجوية إلى تركيا لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة ، لكنه يعتمد على تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في هذا البلد.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بأن "العلاقات مع تركيا تتطور، والوضع مع التقييد (الرحلات) لا علاقة له بالعلاقات الثنائية، إنه مرتبط بالوضع الوبائي المتدهور في تركيا".

إقرأ المزيد
تشاووش أوغلو: لا أرى دوافع سياسية وراء تقليص روسيا رحلات الطيران إلى تركيا
تشاووش أوغلو: لا أرى دوافع سياسية وراء تقليص روسيا رحلات الطيران إلى تركيا

وأضاف: "وبالطبع، لا يسع شركاؤنا الأتراك إلا أن يتعاملوا بتفهم مع قلقنا على مواطنينا. هذه في الحقيقة هي الشراكة".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني عدم وجود فترة من الفتور في العلاقات بين روسيا وتركيا، قال بيسكوف: "بالطبع لا".

المصدر: انترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا