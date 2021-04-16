الكرملين: لا فتور بالعلاقات مع تركيا

قال الكرملين إن وضع القيود على الرحلات الجوية إلى تركيا لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة ، لكنه يعتمد على تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في هذا البلد.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بأن "العلاقات مع تركيا تتطور، والوضع مع التقييد (الرحلات) لا علاقة له بالعلاقات الثنائية، إنه مرتبط بالوضع الوبائي المتدهور في تركيا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "وبالطبع، لا يسع شركاؤنا الأتراك إلا أن يتعاملوا بتفهم مع قلقنا على مواطنينا. هذه في الحقيقة هي الشراكة".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني عدم وجود فترة من الفتور في العلاقات بين روسيا وتركيا، قال بيسكوف: "بالطبع لا".

المصدر: انترفاكس